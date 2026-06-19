朝のドル円は１６１．４０円前後、海外市場で１６１．８１円まで一時上昇＝東京為替 ドル高円安の流れが止まらず、海外市場で１６１．８１円を付けた。２０２４年に付けた直近高値１６１．９５円が目前に迫る中、いったん１６１円割れに急落するなどの動きも、下げ一巡後はドル高円安に戻すなど、しっかりした動きが続く。 USDJPY161.40