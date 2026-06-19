ミュージシャンの岸田敏志（73）が21日、東京・銀座BASEGRANBELLを皮切りにデビュー50周年記念のコンサートツアーをスタートさせる。このほど取材に応じ「デビューのころから応援してくださる方もいるので、客席と一緒に温かい空間にしたい」と意気込んだ。半世紀の歩みに「もの凄く長いような気がするけれど、10年ごとに役者やミュージカルや新しいことにチャレンジしていたので、新鮮な気持ちを保てたこともあったからか