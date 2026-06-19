私のパワーの源の一つ。それが「DRUMTAO（ドラムタオ）」。伝統と未来を融合した和太鼓のパフォーマンス集団です。彼らのライブに行くとたとえ疲れていても、その力強くリズミカルな太鼓の音が体中に満ちあふれ、新たなエネルギーが湧き上がってくる思いがします。アスリートのように鍛え上げられたメンバーのダンスや殺陣はキレッキレ。篠笛（しのぶえ）や箏（こと）の音色も花を添え、終演後は身も心もリフレッシュしてい