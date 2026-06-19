【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 吉本新喜劇の吉田裕が、自慢のキャンプ飯を披露。キャンプ用の中華鍋を手に、自信満々で作り始めた“本格パパ飯”に、岡村隆史（ナインティナイン）、なるみから思わぬ反応が飛び出し……!? 【TVer】子どもと作れる簡単キャンプ飯！いつもたいしゃ・シンジ君の“簡単ねじねじパン”に一同感激 番組では「家族で楽しめ過ぎ