日本テレビはサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が日本戦スペシャルアンバサダーとして解説を担当する21日のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本の第2戦、チュニジア戦の日本テレビ中継に先立ち、20日に前日特番を放送すると発表。本田も現地から生出演する。15日の日本VSオランダ戦で大反響となった本田の解説。一方で、本田の“ムチャぶり”に神回答したNHK小宮山晃義アナウンサーの手腕も大きな話題と