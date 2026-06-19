昨年度の全国高校サッカー選手権大会に大阪府代表として出場した興国高サッカー部出身のGK堀慎太郎が、今春に筑波大の理工学群工学システム学類に現役合格した。「文武両道を究める」という興国高のアスリートアドバンスコースで学び、高いレベルで勉強とスポーツを両立。かねてからの志望校に入学した。「大学に入って、今は理系の勉強と課題、蹴球部の練習に追われる日々ですね」充実の表情で語る堀は、新潟市立上山中出身