仕事をしながらPTA役員まで引き受けたみかさん。それなのに最初から「邪魔」と言われ、話し合いでは「専業主婦なんだから」と決めつけられてしまうとは…。役割分担の不公平さ、さすがに黙って受け入れるのは難しそうですよね。みかさんがどう動くのか、この先の展開が気になるところです！>>【まんが】PTAは主婦の仕事でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)