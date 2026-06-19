timeleszの篠塚大輝（23）が来年公開の映画「焼却炉」（監督内田俊太郎）で銀幕デビューする。江國香織さんの短編集「すいかの匂い」に収録された一編が原作。周囲になじめない9歳の女の子が男子大学生と出会い初恋にも似た感情を抱いていく姿を描く。主演は本作が女優デビューとなる、かりん（11）が務めた。篠塚は昨年2月、一橋大在学中に新メンバーオーディション「timeleszproject」に合格し、グループに加入。ドラマ