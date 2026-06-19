2024年、千葉・野田市で起きた闇バイトによる空き巣事件で、事件を主導したとみられる男が逮捕されました。橋口七海容疑者は2024年、仲間と野田市の住宅に侵入し、腕時計やバッグなどを盗んだ疑いがもたれています。警察は橋口容疑者が、実行役を集めた主導役とみて余罪を調べています。