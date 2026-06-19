かりんが主演を務め、timeleszの篠塚大輝が映画初出演を果たす映画『焼却炉』が2027年に公開されることが決定した。 参考：timelesz 寺西拓人のドラマ主演は「絶好のタイミング」“大人の純愛”で映像界でも飛躍へ 原作は、『きらきらひかる』『冷静と情熱のあいだ』などで知られる江國香織による、11 人の少女の夏の思い出を描いた短編集『すいかの匂い』（新潮文庫）に収録された一編。学校や家族、周囲になじめない9歳