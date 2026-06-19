開催：2026.6.19 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 9 [ツインズ] MLBの試合が19日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。 1回表、5番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってライトへのタイムリ&