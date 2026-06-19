仕事のために睡眠を削る。忙しさを理由に食事を疎かにする。体の不調を後回しにして働き続ける――そんな生活を「頑張っている」と思っていないか。哲学者ショーペンハウアーは、幸福の第一条件として「健康」を挙げている。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生