自転車に青切符が導入されて早2カ月。あれほど議論の的になっていた「歩道／車道走行」について、実際の取り締まり状況を確認すると拍子抜けしました。警察は一体、何を取り締まっているのでしょうか？（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）自転車に青切符を導入で違反者が半減!?4月1日に自転車への「交通反則通告制度」（いわゆる青切符）が導入されてから2カ月が経過しました。テレビでは警察による