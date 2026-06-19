ベーコンやハムは発がん性があると聞いた。魚の焦げは食べない方がいいと気をつけている――そんな人に、医師が伝えたいことがある。「発がん性物質が含まれる」と「食べたらがんになる」は、まったく別の話だ。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「発がん性物質が含まれる」と「食べ