強豪オランダとの初戦を2-2で引き分けた日本代表。 勝利が求められる大一番、日本テレビ系で生中継するチュニジア戦も、本田圭佑選手が解説！初戦に続き、どんな「本田語録」が飛び出すのか？リアルで熱い言葉が、日本中を盛り上げる！ さらに、前日6月20日（土）夜7時から生放送する特番にも、決戦の地・モンテレイから生出演！グループステージの熱戦が続く、「FIFAワールドカップ2026」。“最高の景