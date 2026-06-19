”家計の味方”とも言える「鶏肉」ですが、今、価格高騰で”家計の難敵”になろうとしています。 【写真を見る】「鶏の唐揚げ」がピンチ！価格が高騰家庭の食卓から街の弁当店まで――広がる影響 特売日には行列が！ 記者「熊本市中央区のスーパーです。今日は月に1度の肉の特売日ということで、雨にもかかわらず開店前から多くの人が列を作っています」 開店と同時に肉売り場を目指します。 そして