【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝161円81銭と2024年7月以来、約1年11カ月ぶりの円安ドル高水準を付けた。約39年半ぶりの安値水準に迫った。