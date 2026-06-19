2030年冬季五輪（左）とパラリンピックの大会エンブレム（組織委員会提供）【ジュネーブ共同】フランス・アルプス地域で開催される2030年冬季五輪・パラリンピックの組織委員会は18日、アルプスの山と降り注ぐ光をイメージしたデザインの大会エンブレムを発表した。山岳地帯の「光」と「氷」から着想を得た青と赤のグラデーション。五輪とパラのエンブレムが補完し合う造形にして二つの大会を一体化させる狙いを表現した。