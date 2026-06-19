◇プロ野球パ・リーグ オリックスー西武(19日、京セラドーム)セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日に京セラドームで行われる、オリックス対西武戦の予告先発が発表されました。オリックスの先発はエスピノーザ投手。交流戦では3試合に先発し、1勝1敗としています。今回の対戦相手となる西武に対しては、今季2度対戦し、いずれも無失点。4月1日の対戦では完封勝利もあげており、西武の勢いを止める好投に期待がかかりま