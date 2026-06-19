“平成の毒婦”と騒がれた木嶋佳苗死刑囚を、警察はどのように逮捕まで追い詰めたのか――きょう19日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)では、男性たちが同じような最期を迎えた事件の真相と、執念の捜査劇に迫る。(左から)二宮和也、横澤夏子、舘ひろし○男性たちは同じような最期を迎えていた事件が動き出したのは2009年8月。車から身元不明の遺体が発見された