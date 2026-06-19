千原ジュニアがMCを務めるカンテレのバラエティ番組『千原ジュニアの座王』(毎週金曜24:45〜 ※関西ローカル)が東京・大阪で開催する「東西二大ライブツアー」の大阪公演に、笑い飯・西田幸治、R藤本、ロングコートダディ・堂前透の出場が決定。このほど、大阪市内で取材に応じ、大会にかける意気込みを明かした。(左から)笑い飯・西田幸治、千原ジュニア、ロングコートダディ・堂前透、R藤本大阪は11月1日に大阪城ホールにて、東