Snow Man・ラウール、YOU、令和ロマン・高比良くるまが出演する日本テレビの特別番組『The Fashion Post』が、27日(25:40〜 ※関東ローカル)で放送。ファッションメディア「The Fashion Post」をテレビ化した新感覚コンテンツだ。特別番組『The Fashion Post』番組では、ラウールが“編集長”として番組を進行し、YOUと高比良がエディターとして参加。さらに、元『VOGUE JAPAN』編集トップのティファニー・ゴドイ氏が特別編集者と