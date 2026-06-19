2人のレジェンドが金字塔を打ち立てた。【もっと読む】森保Jの主力はW杯後に移籍ラッシュ…中村敬斗は市場価値急騰！ 上田綺世、鈴木彩艶、そして久保建英は？ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（41=アルナスル）が日本時間18日、1次リーグ初戦のコンゴ民主共和国戦に出場。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38=マイアミ）に並ぶ歴代最多の6大会連続出場を果たしたのだ。C・ロナウドの国際Aマッチ通算229試合