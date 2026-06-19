非常に耳が痛い指摘である。【もっと読む】藤川阪神の日本シリーズ敗戦の内幕18日に行われた阪急阪神ホールディングス（HD）の株主総会。かつては阪神ファンの株主が口々に文句や苦情をぶつけ、中には「回転寿司なら大トロやウニが回っている中、なぜタコやイカの皿を取るのか」と、消極的なドラフト戦略を揶揄した者もいた。それに比べて近年は落ち着いてきたものの、それでも球団への苦言がゼロになったわけではない。この