右太もも裏の肉離れで戦列を離れているホワイトソックス・村上宗隆（26）が、本格的に練習を再開したという。【もっと読む】大谷翔平が尻を“血だらけ”にしながら今季7勝目「こういうこともある」とコメント日本時間18日、遠征先のニューヨーク（ヤンキース戦）で報道陣に対応したウィル・ベナブル監督によれば、すでにティー打撃、走塁なども含めてすべての練習に取り組んでおり、「今後、より難度の高い打撃練習を行う。ゲ