南野陽子（撮影＝田中聖太郎） 歌手で俳優の南野陽子（58）が6月18日、40周年記念コンサートツアーの最終公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL」を開催した。【写真】南野陽子、40周年コンサートツアー最終公演の模様本ツアーは、昨年7月27日のNHKホール公演を皮切りに全国各地で行われ、各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼びながら、多くのファンととも