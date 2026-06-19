韓国日本時間19日午前10時、A組で韓国と開催国メキシコが激突する。ソン・フンミンら海外組を擁するアジアの雄と、守備の「正三角形」を軸に攻守のバランスを整えたメキシコは、どのような戦いを見せるのか。両国の特徴とキーマンを紹介する。【もっと読む】選手や関係者が開催国に行けず…アフリカ最優秀審判は米国入国を拒否され、FIFAにも見捨てられた◇◇◇アジア最強国を標榜し、代表メンバーの大半が欧州5大