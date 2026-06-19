舘ひろし×西野七瀬 舘ひろしと西野七瀬が、映画『免許返納!?』（6月19日公開）に出演する。舘ひろしは免許返納を迫られるスター俳優・南条弘、西野七瀬は、彼を時に冷徹に突き放しつつ支えるマネージャー・川奈舞を演じる。映画『帰ってきた あぶない刑事』での共演も記憶に新しい二人が、今度は「ベテラン俳優とマネージャー」という、より密接で、少し風変わりな関係性でスクリーンに帰ってくる。タイトルは『免