【経済ニュースの核心】トランプ大統領「全面開放」強弁も…日本のタンカーはホルムズ海峡「通過できません！」な理由世界気象機関（WMO）は5月下旬、世界の年間平均気温が2026年からの5年間で、24年に記録した観測史上最高を更新する可能性が高いとの報告書を公表した。エルニーニョ現象の発生などにより、気温が押し上げられると見込まれている。それによると、地表付近の世界の年間平均気温が26〜30年に最高記録を上回る確