ゆりやん ゆりやんレトリィバァと人気振付師のakaneが18日、千葉・舞浜のシネマイクスピアリで行われた映画「ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー」リバイバル上映記念 高校生特別上映会にスペシャルゲストとしてサプライズ登場。ゆりやんは、現役高校生と即興のダンスバトルを繰り広げた。2006年にディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーとして誕生した“青春ミュージカル・ムービー” 『ハイスクー