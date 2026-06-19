31年ぶりの政策金利1.0％──日銀が0.25％の利上げを決めた16日、こんな見出しが躍ったが、肝心の為替相場は1ドル=160円台に張り付いたままピクリともしなかった。結局、円安は是正できなかった。【もっと読む】日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲うすでに市場は今回の利上げを織り込み、これから積極的な利上げがあるか否かに注目していた。しかし、入院中の