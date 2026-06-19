広瀬すず（27）の目に狂いはなかったということか。鈴鹿央士（26＝写真）の快進撃が続いている。【もっと読む】広瀬すずが惚れ込んだ鈴鹿央士 ブレーク俳優トップが演じる“普通の芝居”の凄み6月9日に最終回を迎えた高橋一生（45）主演の「リボーン〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日系）には“3番手”で出演。と思ったら、7月24日に始まる「リーガルビート―逆転の法廷―」（テレビ東京系）で、ゴールデン帯連ドラの初単独主