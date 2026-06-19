日本サッカー協会が「Team Cam」でオランダ戦の舞台裏を公開森保一監督率いる日本代表が激闘を繰り広げた北中米ワールドカップ（W杯）初戦のオランダ戦の舞台裏が反響を呼んでいる。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、試合前にベテランDF長友佑都のユニフォームに関連するスタッフの粋な準備風景が公開され、「ばかかっこいいよな」「ガチで伝説すぎる」など多くの声が寄せられている。JFA公式YouTubeチャン