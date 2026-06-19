FOOTBALL ZONEの公式YouTubeに出演日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦する。初戦の強豪オランダ戦を2-2のドローで終え、貴重な勝ち点1を掴んだ森保ジャパン。次なる相手のチュニジアは、初戦でスウェーデンに1-5と大敗。サブリ・ラムシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール新監督が就任した。混沌とした状況にあるが、後がないだけに一筋縄ではいかない不気味