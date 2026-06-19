日本対チュニジアの一戦を裁くイシュトバン・コバーチ氏国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間6月20日、ワールドカップ（W杯）グループFの日本代表対チュニジア代表の一戦において、ルーマニア人のイシュトバン・コバーチ審判員が主審を務める。この試合がW杯の歴史において通算1000試合目という偉大な節目の一戦となるなかで、審判団は特別ユニフォームを着用する。ヨーロッパ屈指の主審として実績を積んできたコバーチ氏。この