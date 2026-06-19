ｔｉｍｅｌｅｓｚの篠塚大輝（２３）が、来年公開の映画「焼却炉」（内田俊太郎監督）でスクリーンデビューすることが１８日、分かった。子役・かりん（１１）演じる主人公が思いを寄せる魅惑の大学生を演じる。篠塚は昨年２月、大型オーディション企画「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）を経てグループに加入。タイプロ期間中から「一橋大在学中」の肩書や、トレードマークの金髪姿とガッツあふれる姿勢が大反