「男性みなサッカー好き」サッカーＷ杯北中米大会の日本―チュニジア戦が２１日、メキシコ・モンテレイで行われる。東京都内にあるチュニジア料理店「ラ・メゾン・ド・クスクス」のチュニジア人オーナーシェフ、カイス・ベルハージュさん（４８）が１８日、スポーツ報知の取材に応じ、にわかに注目が集まるチュニジアについて語ってもらった。「チュニジア男性はみなサッカー好き」と明かすカイスさん。日本戦のスコアについて