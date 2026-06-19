◆府中牝馬Ｓ追い切り（１８日・美浦トレセン）２１日に行われる東西２重賞の出走馬が１８日、確定した。府中牝馬Ｓ・Ｇ３（東京）で３か月ぶりに復帰するヴァルキリーバースが、美浦・Ｗコースで馬なりで余力十分の動きを見せた。昨年のフローラＳ２着馬が、重賞初タイトル奪取へ万全の態勢だ。軽快な動きから上昇度が伝わってきた。３か月の休み明けとなるヴァルキリーバースは、美浦・Ｗコースでサトノビーツ（４歳１勝クラ