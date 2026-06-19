今週末は、２０日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）に登場するプロ野球、ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）がオーナーのブラックミューズなど、注目新馬が続々とデビューする。態勢は整った。２０日の阪神５Ｒでデビューするブラックミューズ（牝２歳、栗東・松永幹厩舎、父ミスターメロディ）はソフトバンクの柳田外野手がオーナー。ゲート試験のために在厩していた３月から、松永幹調教師の評価は非常に高かった。この