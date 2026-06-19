阪神・伏見寅威捕手（３６）が１８日までにスポーツ報知のインタビューに応じ、プロ１４年目の現在地を明かした。昨年１１月に日本ハムからトレード移籍し、阪神へ入団。４完封をマークし、球団１６年ぶりとなる開幕８連勝を挙げている高橋遥人投手（３０）との「はるとらバッテリー」が注目を浴びるなか、オリックス、日本ハムと３球団を渡り歩いた女房役が左投手との相性、リードのこだわりなどを語り尽くした。全３回の１回目