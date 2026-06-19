8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、2027年公開の映画『焼却炉』でスクリーンデビューを飾ることが決定した。江國香織氏の短編集『すいかの匂い』収録の一編を映画化した今作で、主人公の小学4年生を惹きつける魅惑の大学生役に挑む。さらに、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭への出品とワールドプレミアの開催も決定した。【写真】海外版ポスタービジュアル『きらきらひかる』『冷静と情熱のあいだ』といった数々の著作が映画