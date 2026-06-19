俳優舘ひろし（76）が18日、東京・新宿バルト9で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の公開前夜祭の舞台あいさつに、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人らと出席した。観客と握手するなどしてサービスたっぷりに登場。「ひろし！」の声も飛び、手を挙げて応えた。舘は「笑いあり、涙ありすばらしい作品に仕上がっていると自負しております」と言いつつ「ちょっと緊張しております。当たらなかったらどうしよう…」。八嶋がすか