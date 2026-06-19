阪急阪神ホールディングス（HD）株式会社の定時株主総会が18日、大阪市の梅田芸術劇場で行われ、株主2006人が出席した。宝塚歌劇団は23年9月末に宙組団員が急死した問題を受け、再発防止に向けた改革の一環として、昨年7月1日に「株式会社宝塚歌劇団」に移行した。株主からその成果を問われた嶋田泰夫阪急阪神HD株主総会社長兼グループCEOは「早く解決しないといけない課題は、かなりめどがついたという手応えはある」と語った。