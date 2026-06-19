きょう19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、桂二葉探偵が「『システマ呼吸』で痛みが和らぐ？」を調査する。【動画】「システマ呼吸」の有効性を調査…ボクシングの元世界チャンプが登場依頼者は京都府の高校3年生の男子（17）から。私は高校のスポーツコースで陸上競技を頑張っている。ある日、ロシアの武術に「システマ」というものがあるのを知った。システマの特徴と