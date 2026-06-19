支援者を前に笑顔を見せるマンチェスター市長のアンディ・バーナム氏＝18日、ウィガン（ロイター＝共同）【マンチェスター共同】英中部マンチェスター郊外のメーカーフィールド選挙区で18日、下院補選の開票が始まった。辞任要求が高まるスターマー首相の後継を狙う与党労働党のマンチェスター市長アンディ・バーナム氏（56）と、統一地方選で大勝した反移民の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」の配管工ロバート・ケニヨン氏