6月でフジテレビを退社することを公表していた小澤陽子アナウンサー（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。最後の出社日を迎えたことを明かした。小澤アナは、フジテレビ社屋の前で花束を手にキャラクター「小犬のラフちゃん」と並ぶ写真をアップ。2015年の新人時代、スーツ姿で同じ場所に立つ写真も公開し「11年間ありがとう、8ちゃんねる！」と切り出した。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら