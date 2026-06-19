俳優の福原遥が主演する映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）の最新予告映像と場面写真が、一挙公開された。2023年に公開され興行収入45億円を突破した大ヒット作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編となる本作。予告では、百合（福原）が涙を浮かべながら「彰」と呼ぶ姿が映し出され、時を超えた愛の物語の結末への期待を高めている。【動画】時を超えてつながる愛が、再び