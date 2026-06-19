timelesz篠塚大輝（23）が、映画「焼却炉」（内田俊太郎監督、27年公開）でスクリーンデビューを飾ることが18日、分かった。主演のかりん（11）演じる周囲になじめない9歳の女の子が、男子大学生（篠塚）との出会いを通じて初恋にも似た感情を抱いていく、少女から大人への過渡期の繊細な心を描いた作品。2人の映画デビュー作にして、7月にチェコで行われる「カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭」への出品、ワールドプレミアの開催も決