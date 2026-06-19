首都直下地震などを想定した大規模な訓練が行われました。訓練には警視庁の機動隊員ら700人が参加し、倒壊した建物や浸水した場所での救助手順を確認しました。今回は自治体との連携強化のため、実施場所を恒例の江戸川ではなく荒川の河川敷に変更して行われ、筒井洋樹警視総監は「災害は時と場所を選ばない。万全の備えをしてほしい」と訓示しました。