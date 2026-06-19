サッカー日本代表としてワールドカップ（W杯）に3大会連続で出場した本田圭佑（40）が21日、日本戦スペシャルアンバサダーとして、日本テレビ系で生中継される「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」に登場する。本田はNHKで放送された初戦に続き、解説を務める。グループステージの熱戦が続くW杯で、日本は強豪オランダとの初戦で2−2の引き分けと、上々のスタートを切った。現在もピッチに立ち続ける現役選手ならではの